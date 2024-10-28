Франция призвала Грузию расследовать нарушения на скандальных выборах

Министерство иностранных дел Франции призвало грузинские власти отреагировать на объявленные международными наблюдателями факты нарушений во время парламентских выборов 26 октября.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство Франции выразило "обеспокоенность последними событиями" в Грузии после того, как международные наблюдатели указали на "давление, запугивание и угрозы" в отношении избирателей и "отступление от демократии".

"Ожидаем, что грузинские власти расследуют нарушения, которые наблюдались до и во время голосования, и выполнят рекомендации ОБСЕ и Комиссии Совета Европы "За демократию через право", известной как Венецианская комиссия", – говорится в заявлении.

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Там добавили, что Грузия для подтверждения европейского пути должна обеспечивать основные свободы, политический плюрализм и гражданское общество.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.

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