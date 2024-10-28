Швеція припиняє пряму урядову співпрацю з Грузією на тлі скандальних виборів

Уряд Швеції оголосив про припинення будь-якої прямої урядової співпраці з Грузією після парламентських виборів у країні 26 жовтня, до яких міжнародні спостерігачі висловили низку зауважень.

Про це в коментарі Dagens Nyheter сказав шведський міністр з питань співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза, повідомляє "Європейська правда".

За словами Дузи, рішення про призупинення співпраці уряд Швеції ухвалив ще до парламентських виборів.

"Сюди входять співпраця між податковими органами, яку ми не вважаємо доцільною за нинішніх обставин", – додав він.

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Шведський міністр наголосив, що стурбований розвитком подій у Грузії, вказуючи на закон про "іноагентів", ухвалений партією влади "Грузинська мрія" на початку цього року.

Дуза зазначив, що уряд Швеції може відновити офіційну співпрацю з Грузією, якщо країна знову наблизиться до ЄС, що наразі є малоймовірним.

"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до ЄС і що вона дбає про свої відносини з ЄС, двері Швеції відчинені", – запевнив міністр.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

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