Швеция прекращает правительственное сотрудничество с Грузией на фоне скандальных выборов
Правительство Швеции объявило о прекращении любого прямого правительственного сотрудничества с Грузией после парламентских выборов в стране 26 октября, к которым международные наблюдатели высказали ряд замечаний.
Об этом в комментарии Dagens Nyheter сказал шведский министр по вопросам сотрудничества в сфере развития Бенджамин Дуза, сообщает "Европейская правда".
По словам Дузы, решение о приостановлении сотрудничества правительство Швеции приняло еще до парламентских выборов.
"Сюда входят сотрудничество между налоговыми органами, которое мы не считаем целесообразным при нынешних обстоятельствах", – добавил он.
Шведский министр подчеркнул, что обеспокоен развитием событий в Грузии, указывая на закон об "иноагентах", принятый партией власти "Грузинская мечта" в начале этого года.
Дуза отметил, что правительство Швеции может возобновить официальное сотрудничество с Грузией, если страна снова приблизится к ЕС, что пока маловероятно.
"Если окажется, что Грузия серьезно относится к своей заявке на вступление в ЕС и что она заботится о своих отношениях с ЕС, двери Швеции открыты", – заверил министр.
Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.
Международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.
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