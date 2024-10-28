Швеция прекращает правительственное сотрудничество с Грузией на фоне скандальных выборов

Правительство Швеции объявило о прекращении любого прямого правительственного сотрудничества с Грузией после парламентских выборов в стране 26 октября, к которым международные наблюдатели высказали ряд замечаний.

Об этом в комментарии Dagens Nyheter сказал шведский министр по вопросам сотрудничества в сфере развития Бенджамин Дуза, сообщает "Европейская правда".

По словам Дузы, решение о приостановлении сотрудничества правительство Швеции приняло еще до парламентских выборов.

"Сюда входят сотрудничество между налоговыми органами, которое мы не считаем целесообразным при нынешних обстоятельствах", – добавил он.

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Шведский министр подчеркнул, что обеспокоен развитием событий в Грузии, указывая на закон об "иноагентах", принятый партией власти "Грузинская мечта" в начале этого года.

Дуза отметил, что правительство Швеции может возобновить официальное сотрудничество с Грузией, если страна снова приблизится к ЕС, что пока маловероятно.

"Если окажется, что Грузия серьезно относится к своей заявке на вступление в ЕС и что она заботится о своих отношениях с ЕС, двери Швеции открыты", – заверил министр.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

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