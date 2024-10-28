Премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции на саммите Украина – Северная Европа в понедельник, 28 октября, выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.

Об этом говорится в совместном заявлении саммита Украина – Северная Европа, распространенном Офисом президента, сообщает "Европейская правда".

Нордические страны по итогам саммита подчеркнули свою заинтересованность "в дальнейшем развитии сотрудничества с оборонной промышленностью Украины", говорится в заявлении.

"Сейчас страны Северной Европы уже выделили 195 миллионов евро на закупки в оборонной промышленности Украины. Сверхприбыли от обездвиженных российских активов могут быть одним из возможных источников финансирования таких инициатив", – отметили премьеры четырех государств.

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Они дополнительно подтвердили решимость и дальше поддерживать и усиливать обороноспособность Сил обороны Украины "в борьбе за безопасность и мир в Европе" как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Главы правительств Исландии, Дании, Норвегии, Швеции также выразили поддержку "плану победы" Украины и пообещали работать над укреплением позиции Украины накануне второго Саммита мира "на пути к справедливому и прочному миру".

Напомним, еще в июне Украина и Дания подписали меморандум о закупке североевропейским государством вооружения и техники у украинских производителей. Дания стала первой страной, которая пошла на такой шаг.

28 октября Швеция объявила о вложении 20 миллионов евро на поддержку промышленной базы Украины.