Португалія придбає у Франції до 36 САУ Caesar

Португалія планує придбати до 36 самохідних артилерійських установок Caesar до 2034 року відповідно до угоди, підписаної з Францією.

Про це оголосили у Міноборони Португалії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як розповів представник португальського оборонного відомства, мета полягає в тому, щоб оснастити цими САУ всі сили артилерії країни.

Меморандум про взаєморозуміння передбачає придбання щонайбільше 36 гармат та є частиною стратегії з оновлення армії, сказав представник міністерства.

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Водночас він не назвав вартість контракту.

На початку жовтня стало відомо, що європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат Caesar, яку профінансує Україна.

Повідомляли також, що концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.