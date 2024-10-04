Виробник гаубиць CAESAR підписав контракт на поставку 12 САУ Україні
Європейський оборонний конгломерат KNDS підписав контракт на поставку 12 гармат CAESAR, яку профінансує Україна.
Про це повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Лекорню відзначив, що угоду підписали 3 жовтня в кулуарах індустріального форуму, організованого в Києві.
"Збільшення виробничих потужностей нашої оборонної промисловості допомагає підтримати Україну", – підкреслив французький міністр.
En marge du forum industriel organisé à Kiev, signature hier par @KNDS_France d’un contrat pour fournir 12 canons CAESAR financés par l'Ukraine.– Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 4, 2024
Les hausses des capacités de production de notre industrie de défense permettent de soutenir l’Ukraine.
KNDS – один із найбільших збройових конгломератів у Європі, заснований німецькою компанією KMW і французькою Nexter. До його портфоліо входять основні бойові танки, броньовані машини, артилерійські установки, боєприпаси, мостоукладачі тощо.
1 жовтня стало відомо, що концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні.
KNDS Ukraine LLC підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.
Днями повідомляли, що уряд Бельгії розгляне пропозицію про придбання та передання Україні трьох самохідних артилерійських установок CAESAR на суму 12 мільйонів євро.