Укр Рус Eng

Португалия приобретет у Франции до 36 САУ Caesar

Новости — Вторник, 29 октября 2024, 08:42 — Ирина Кутелева

Португалия планирует приобрести до 36 самоходных артиллерийских установок Caesar до 2034 года в соответствии с соглашением, подписанным с Францией.

Об этом объявили в Минобороны Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как рассказал представитель португальского оборонного ведомства, цель состоит в том, чтобы оснастить этими САУ все силы артиллерии страны.

Меморандум о взаимопонимании, "который предусматривает приобретение не более 36 пушек", является частью стратегии по обновлению армии, сказал представитель министерства.

Реклама:

В то же время он не назвал стоимость контракта.

В начале октября стало известно, что европейский оборонный конгломерат KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек Caesar, которую профинансирует Украина.

Сообщалось также, что концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Португалия
Реклама: