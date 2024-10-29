Португалия приобретет у Франции до 36 САУ Caesar

Португалия планирует приобрести до 36 самоходных артиллерийских установок Caesar до 2034 года в соответствии с соглашением, подписанным с Францией.

Об этом объявили в Минобороны Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как рассказал представитель португальского оборонного ведомства, цель состоит в том, чтобы оснастить этими САУ все силы артиллерии страны.

Меморандум о взаимопонимании, "который предусматривает приобретение не более 36 пушек", является частью стратегии по обновлению армии, сказал представитель министерства.

Реклама:

В то же время он не назвал стоимость контракта.

В начале октября стало известно, что европейский оборонный конгломерат KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек Caesar, которую профинансирует Украина.

Сообщалось также, что концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине.