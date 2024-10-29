Португалия приобретет у Франции до 36 САУ Caesar
Португалия планирует приобрести до 36 самоходных артиллерийских установок Caesar до 2034 года в соответствии с соглашением, подписанным с Францией.
Об этом объявили в Минобороны Португалии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Как рассказал представитель португальского оборонного ведомства, цель состоит в том, чтобы оснастить этими САУ все силы артиллерии страны.
Меморандум о взаимопонимании, "который предусматривает приобретение не более 36 пушек", является частью стратегии по обновлению армии, сказал представитель министерства.
В то же время он не назвал стоимость контракта.
В начале октября стало известно, что европейский оборонный конгломерат KNDS подписал контракт на поставку 12 пушек Caesar, которую профинансирует Украина.
Сообщалось также, что концерн KNDS открыл дочернее предприятие в Украине.