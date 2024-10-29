Німеччина засудила страту Іраном німецького громадянина

Німеччина обурилася виконанням в Ірані смертного вироку проти німецького громадянина Джамшида Шармагда.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц назвав виконання смертного вироку "скандалом". "Джамшиду Шармагду навіть не дали можливості захищатися від звинувачень, що висувалися йому у суді… Мої найглибші співчуття родині", – відреагував він.

Очільниця МЗС Анналена Бербок назвала страту вбивством та нагадала, що Тегеран "неодноразово попереджали, що страта німецького громадянина буде мати серйозні наслідки".

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Лідер найбільшої опозиційної партії ХДС Фрідріх Мерц заявив, що після цього кричущого випадку Німеччина мала би вислати іранського посла.

Страту прокоментував також головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, висловивши співчуття родині та зазначивши, що Євросоюз розгляне заходи у відповідь.

Шармагд народився у Тегерані, провів дитинство у Німеччині, а більшу частину життя прожив у США. Чоловіка за загадкових обставин викрали та вивезли до Ірану під час поїздки до Дубаю, після чого висунули звинувачення у тероризмі на підставі нібито зв’язків з іранською опозиційною організацією в екзилі і навесні 2023 року засудили до смертної кари.

Нагадаємо, раніше цього року стало відомо про смертний вирок лукашенківського суду щодо громадянина Німеччини Ріко Крігера. У підсумку його відпустили в рамках великого обміну в'язнями між Росією та Заходом. Проте далі проти нього відкрили справу вже у Німеччині.