Германия осудила казнь Ираном немецкого гражданина

Германия возмутилась исполнением в Иране смертного приговора против немецкого гражданина Джамшида Шармагда.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц назвал исполнение смертного приговора "скандалом". "Джамшиду Шармагду даже не дали возможности защищаться от обвинений, которые выдвигались ему в суде... Мои глубочайшие соболезнования семье", – отреагировал он.

Глава МИД Анналена Бербок назвала казнь убийством и напомнила, что Тегеран "неоднократно предупреждали, что казнь немецкого гражданина будет иметь серьезные последствия".

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Лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц заявил, что после этого вопиющего случая Германия должна была бы выслать иранского посла.

Казнь прокомментировал также главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, выразив соболезнования семье и отметив, что Евросоюз рассмотрит ответные меры.

Шармагд родился в Тегеране, провел детство в Германии, а большую часть жизни прожил в США. Мужчину при загадочных обстоятельствах похитили и вывезли в Иран во время поездки в Дубай, после чего предъявили обвинение в терроризме на основании якобы связей с иранской оппозиционной организацией в изгнании и весной 2023 года приговорили к смертной казни.

Напомним, ранее в этом году стало известно о смертном приговоре лукашенковского суда в отношении гражданина Германии Рико Кригера. В итоге его отпустили в рамках большого обмена заключенными между Россией и Западом. Однако затем против него открыли дело уже в Германии.