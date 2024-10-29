У президента Литви розповіли, кого хотіли б бачити новим прем'єром

У президента Литви Гітанаса Науседи заявили, що бачать як майбутнього прем'єр-міністра лідерку соціал-демократів Вілію Блінкявічюте.

Про це сказав радник президента Фредерікас Янсонас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Водночас він наголосив на необхідності дочекатися остаточного рішення від партії, яка перемогла на виборах – від самих соціал-демократів.

"Виходячи з того, що було чітко сказано, ми бачимо Вілію Блінкявічюте як кандидатку на посаду прем'єр-міністра", – зазначив Янсонас.

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Раніше Блінкявічюте обіцяла обійняти посаду прем'єр-міністра в разі перемоги на виборах, однак після другого туру вона ухилилась від прямого підтвердження свого наміру очолити уряд.

Янсонас зазначив, що зміну риторики Блінкявічюте можна інтерпретувати по-різному.

"Ми можемо розглядати це як своєрідний сигнал, але також не варто забувати, що кампанія була дуже інтенсивною і вимагала багато сил від усіх учасників", – додав він.

Остаточне рішення про призначення прем'єр-міністра соціал-демократи планують ухвалити на засіданні президії в середу, а також на раді партії, запланованій на наступний тиждень.

Нагадаємо, за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія Литви закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

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