У президента Литвы рассказали, кого хотели бы видеть новым премьером

У президента Литвы Гитанаса Науседы заявили, что видят в качестве будущего премьер-министра лидера социал-демократов Вилию Блинкявичюте.

Об этом сказал советник президента Фредерикас Янсонас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

В то же время он отметил необходимость дождаться окончательного решения от партии, которая победила на выборах – от самих социал-демократов.

"Исходя из того, что было четко сказано, мы видим Вилию Блинкявичюте как кандидата на должность премьер-министра", – отметил Янсонас.

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Ранее Блинкявичюте обещала занять пост премьер-министра в случае победы на выборах, однако после второго тура она уклонилась от прямого подтверждения своего намерения возглавить правительство.

Янсонас отметил, что изменение риторики Блинкявичюте можно интерпретировать по-разному.

"Мы можем рассматривать это как своеобразный сигнал, но также не стоит забывать, что кампания была очень интенсивной и требовала много сил от всех участников", – добавил он.

Окончательное решение о назначении премьер-министра социал-демократы планируют принять на заседании президиума в среду, а также на совете партии, запланированном на следующую неделю.

Напомним, по итогам второго тура парламентских выборов, который проходил в воскресенье, 27 октября, оппозиционная Социал-демократическая партия закрепила лидерство и будет иметь наибольшее представительство в Сейме следующего созыва.

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