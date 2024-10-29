У Німеччині висунули звинувачення підозрюваним у підготовці нападу на єврейський об’єкт

У Німеччині висунули звинувачення трьом чоловікам, яких підозрюють у плануванні нападу на пов’язаний з Ізраїлем об’єкт.

Про це повідомляє AP з посиланням на прокуратуру Штутгарта, інформує "Європейська правда".

За даними слідства, 25-річний головний підозрюваний, громадянин Німеччини, чиє ім'я не розголошують, у квітні вилетів до Стамбула з наміром продовжити шлях до Сирії, щоб приєднатися до ісламських екстремістів. Цей план провалився, і він повернувся до Німеччини.

Разом із 18-річним німецько-турецьким громадянином він нібито планував напад на єврейський об'єкт у Гейдельберзі або Мангеймі.

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За словами сторони обвинувачення, чоловіки також обговорювали можливість того, що після такого нападу вони будуть поранені поліцією, а потім випустять відео із заявою про відповідальність і звинуваченнями на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца і його політики щодо Ізраїлю.

Метою запланованого нападу було припинення співпраці між Німеччиною та Ізраїлем, додали вони.

Головний підозрюваний уже перебуває під вартою, оскільки його звинувачують у спробі вбивства німецького поліцейського. Наразі йому висунули звинувачення у підготовці тяжкого насильницького злочину та змові з метою вбивства.

18-річному хлопцеві, який також перебуває під вартою, висунули звинувачення у співучасті в підготовці серйозного акту насильства і змові з метою вбивства.

Другого 25-річного німця звинувачують у тому, що він відвіз головного підозрюваного до аеропорту Штутгарта, знаючи, що той планував виїхати до Сирії. Його звинувачують у співучасті в підготовці серйозного акту насильства.

Німеччина, як відомо, підтримує право Ізраїлю на самооборону, хоча й висловлювала застереження стосовно порушення прав людини в Газі.

Уповноважений німецького уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн раніше поскаржився на те, що ісламістів у Німеччині все частіше тривіалізують.