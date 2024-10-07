Через рік після нападу ХАМАС на Ізраїль в Німеччині нарікають на тривіалізацію ісламізму

Після року війни між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС уповноважений німецького уряду з питань антисемітизму Фелікс Кляйн скаржиться на те, що ісламістів у Німеччині все частіше тривіалізують.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Фелікс Кляйн спостерігає радикалізацію пропалестинських активістів, особливо в університетах.

"Після 7 жовтня шлюзи прорвало", – сказав Кляйн, додавши, що, німецький дискурс став більш радикальним і жорстким, особливо в університетах.

Реклама:

"Ви можете бачити це, наприклад, в тому, що червоні трикутники ХАМАС, які є маркерами цілей, розпилюються на будівлях. Були захоплення інститутів і напади на людей, які не мають нічого спільного з конфліктом на Близькому Сході", – пояснив Кляйн, маючи на увазі напади на єврейських німців і берлінського сенатора з питань культури Джо Чіало. Нещодавно політик від ХДС зазнав переслідувань і образ з боку пропалестинських активістів, а його будинок облили фарбою.

Кляйн також розкритикував радість груп мігрантів у Німеччині з приводу ракетної атаки Ірану на Ізраїль. Він зазначив: "В цілому, однак, серед населення спостерігається певне заціпеніння до проблеми антисемітизму. Видима, демонстрована солідарність з Ізраїлем також слабшає".

7 жовтня 2023 року терористи з ХАМАС та інших екстремістських угруповань вбили понад 1200 людей в Ізраїлі та викрали ще близько 250 в якості заручників у секторі Гази. Цей напад спричинив війну в Газі, в якій, за даними підконтрольного ХАМАС управління охорони здоров'я, загинули близько 42 тисяч палестинців.

На вихідних відбулися заворушення на демонстраціях проти війни в Газі. У неділю вдень близько тисячі осіб взяли участь у пропалестинському мітингу в Берліні. Настрій був "гарячим", сказала речниця поліції. Пізніше в поліцейських полетіло каміння і пляшки. Демонстранти спробували прорвати поліцейський кордон, і в хід пішли петарди. Акція була розігнана. У понеділок відбудуться подальші мітинги та заходи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив повну солідарність з євреями Німеччини напередодні роковин нападу ХАМАС на Ізраїль.

5 жовтня пропалестинські та проізраїльські демонстрації пройшли у Берліні, Лондоні та Римі. Низка з них супроводжувалася сутичками з поліцією та арештами.