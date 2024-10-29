В Германии предъявили обвинения подозреваемым в подготовке нападения на еврейский объект

В Германии предъявили обвинения трем мужчинам, которых подозревают в планировании нападения на связанный с Израилем объект.

Об этом сообщает AP со ссылкой на прокуратуру Штутгарта, информирует "Европейская правда".

По данным следствия, 25-летний главный подозреваемый, гражданин Германии, чье имя не разглашается, в апреле вылетел в Стамбул с намерением продолжить путь в Сирию, чтобы присоединиться к исламским экстремистам. Этот план провалился, и он вернулся в Германию.

Вместе с 18-летним немецко-турецким гражданином он якобы планировал нападение на еврейский объект в Гейдельберге или Мангейме.

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По словам стороны обвинения, мужчины также обсуждали возможность того, что после такого нападения они будут ранены полицией, а затем выпустят видео с заявлением об ответственности и обвинениями в адрес канцлера Германии Олафа Шольца и его политики в отношении Израиля.

Целью запланированного нападения было прекращение сотрудничества между Германией и Израилем, добавили они.

Главный подозреваемый уже находится под стражей, поскольку его обвиняют в попытке убийства немецкого полицейского. Сейчас ему предъявлено обвинение в подготовке тяжкого насильственного преступления и заговоре с целью убийства.

18-летнему парню, который также находится под стражей, предъявили обвинение в соучастии в подготовке серьезного акта насилия и заговоре с целью убийства.

Второго 25-летнего немца обвиняют в том, что он отвез главного подозреваемого в аэропорт Штутгарта, зная, что тот планировал выехать в Сирию. Его обвиняют в соучастии в подготовке серьезного акта насилия.

Германия, как известно, поддерживает право Израиля на самооборону, хотя и высказывала предостережения относительно нарушения прав человека в Газе.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам антисемитизма Феликс Кляйн ранее пожаловался на то, что исламистов в Германии все чаще тривиализируют.