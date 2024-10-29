Естонія викликала представника РФ через прикордонну суперечку на річці Нарва

Міністерство закордонних справ Естонії у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах РФ, вручивши йому дипломатичну ноту у зв'язку з прикордонним інцидентом, що стався навесні цього року на річці Нарва.

Про це повідомляє ERR з посиланням на заяву естонського МЗС, інформує "Європейська правда".

У ноті йдеться, що оскільки Росія не погодилася змінювати дно річки для уточнення курсу фарватеру, курс має розглядатися на основі наявних знань і практики.

"Протягом десятиліть практики, що діяла досі, обидві сторони погодилися з нинішнім курсом фарватеру і, отже, з розташуванням тимчасової контрольної лінії між Естонією і Росією. Крім того, це дало змогу створити чіткі та безпечні зони руху для всіх суден на річці Нарва", – йдеться в заяві.

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Навесні Росія заявила, що не згодна з місцем розміщення приблизно половини з 250 буїв, запланованих до встановлення на річці Нарва, і в ніч на 23 травня російські прикордонники зняли 25 встановлених в естонських водах буїв.

Тоді прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників, а міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен назвала дії Росії недружнім актом.

У липні цього року Міністерство закордонних справ Естонії запропонувало Росії провести спільне вимірювання дна річки Нарви, щоб усунути розбіжності, що виникли з приводу фарватеру, осьова лінія якого також є основою естонсько-російської контрольної лінії. Однак наприкінці серпня РФ від цієї пропозиції відмовилася.

У жовтні стало відомо, що Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії (PPA) планує протестувати варіанти встановлення водної інфраструктури у тих місцях на естонсько-російському кордоні, де легше нелегально перетинати прикордонні води.