Эстония вызвала представителя РФ из-за пограничного спора на реке Нарва

Министерство иностранных дел Эстонии во вторник вызвало временного поверенного в делах РФ, вручив ему дипломатическую ноту в связи с пограничным инцидентом, произошедшим весной этого года на реке Нарва.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление эстонского МИД, информирует "Европейская правда".

В ноте говорится, что поскольку Россия не согласилась менять дно реки для уточнения курса фарватера, курс должен рассматриваться на основе имеющихся знаний и практики.

"В течение десятилетий практики, действовавшей до сих пор, обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией. Кроме того, это позволило создать четкие и безопасные зоны движения для всех судов на реке Нарва", – говорится в заявлении.

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Весной Россия заявила, что не согласна с местом размещения примерно половины из 250 буев, запланированных к установке на реке Нарва, и в ночь на 23 мая российские пограничники сняли 25 установленных в эстонских водах буев.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила действия российских пограничников, а министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен назвала действия России недружественным актом.

В июле этого года Министерство иностранных дел Эстонии предложило России провести совместное измерение дна реки Нарвы, чтобы устранить разногласия, возникшие по поводу фарватера, осевая линия которого также является основой эстонско-российской контрольной линии. Однако в конце августа РФ от этого предложения отказалась.

В октябре стало известно, что Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA) планирует протестировать варианты установки водной инфраструктуры в тех местах на эстонско-российской границе, где легче нелегально пересекать пограничные воды.