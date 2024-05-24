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Латвія засудила РФ за вилучення буїв з естонської частини річки Нарва

Новини — П'ятниця, 24 травня 2024, 10:55 — Іванна Костіна

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила нещодавні дії російських прикордонників, які прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в X (Twitter).

Сіліня зазначила, що цей прикордонний інцидент вписується у канву гібридної діяльності РФ у Європі.

"Зняття Росією естонських буїв на річці Нарва є неприйнятним. Цей прикордонний інцидент є частиною гібридної діяльності Росії в Європі. Ми будемо протидіяти їй разом з членами Альянсу. Ми солідарні з нашими друзями і членами Альянсу в Естонії", – заявила прем’єрка Латвії.

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Як повідомлялося, російські прикордонники прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни, Естонія чекає пояснень з цього приводу. 

Нагадаємо, на початку тижня набув розголосу проєкт, опублікований на сайті уряду Росії, що свідчив про наміри Москви в односторонньому порядку змінити морські кордони з сусідами у Балтійському морі. За деякий час проєкт зник із сайту.

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Латвія Естонія Росія
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