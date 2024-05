Латвія засудила РФ за вилучення буїв з естонської частини річки Нарва

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила нещодавні дії російських прикордонників, які прибрали з естонських вод на річці Нарва буї, що маркують судноплавне русло і встановлюються заново кожної весни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала в X (Twitter).

Сіліня зазначила, що цей прикордонний інцидент вписується у канву гібридної діяльності РФ у Європі.

"Зняття Росією естонських буїв на річці Нарва є неприйнятним. Цей прикордонний інцидент є частиною гібридної діяльності Росії в Європі. Ми будемо протидіяти їй разом з членами Альянсу. Ми солідарні з нашими друзями і членами Альянсу в Естонії", – заявила прем’єрка Латвії.

Russia’s removal of Estonian buoys on the Narva River is not acceptable. This border incident is part of Russia’s hybrid activities in Europe. We will counter them together with our Allies. We stand in solidarity with our friends and Allies in #Estonia. 🇪🇪