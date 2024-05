Фінляндія відреагувала на ситуацію на водному кордоні з Естонією, де росіяни прибрали буї

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна уважно стежить за ситуацією на водному кордоні Естонії, де російські прикордонники усунули буї на річці Нарві.

Про це Валтонен написала у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністерка заявила, що Фінляндія солідарна зі своїм близьким другом та союзником Естонією.

"Фінляндія уважно стежить за ситуацією після зняття Росією світлових буїв на річці Нарва. Дії Росії на прикордонній річці є ще одним недружнім актом, спрямованим на створення сум’яття", – зазначила вона.

Finland is closely monitoring the situation after the removal of light buoys by Russia on Narva River. Russian action in the border river is yet another unfriendly act that is aimed at creating confusion.



Our solidarity is with our close friend and ally Estonia, @Tsahkna. 🇫🇮🇪🇪