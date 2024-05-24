Фінляндія відреагувала на ситуацію на водному кордоні з Естонією, де росіяни прибрали буї

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що її країна уважно стежить за ситуацією на водному кордоні Естонії, де російські прикордонники усунули буї на річці Нарві.

Про це Валтонен написала у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Міністерка заявила, що Фінляндія солідарна зі своїм близьким другом та союзником Естонією.

"Фінляндія уважно стежить за ситуацією після зняття Росією світлових буїв на річці Нарва. Дії Росії на прикордонній річці є ще одним недружнім актом, спрямованим на створення сум’яття", – зазначила вона.

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Finland is closely monitoring the situation after the removal of light buoys by Russia on Narva River. Russian action in the border river is yet another unfriendly act that is aimed at creating confusion.



Our solidarity is with our close friend and ally Estonia, @Tsahkna. 🇫🇮🇪🇪 — Elina Valtonen (@elinavaltonen) May 24, 2024

Згідно з даними естонської Прикордонної служби, російські прикордонники прибрали 24 із 50 буїв, встановлених для позначення територіальних вод на річці Нарва.

Буї допомагають уникнути випадкового потрапляння суден у внутрішні води РФ.

Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв, укладеною між прикордонними службами 2022 року.

Тимчасового повіреного у справах Росії в Естонії Ленара Салімулліна викликали в МЗС Естонії.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня засудила дії російських прикордонників.

Росія продовжує зберігати мовчання після прикордонного інциденту.