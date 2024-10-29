Військовий корабель Франції пройшов через Тайванську протоку

На Тайвані повідомили, що французький військовий корабель пройшов через Тайванську протоку.

Про це інформує агентство Reuters, яке наводить заяву Міністерства оборони Тайваню, пише "Європейська правда".

Як зазначено, французьке судно увійшло в протоку в понеділок увечері і попрямувало в північному напрямку.

Тайванські військові спостерігали за судном, додали в міністерстві, зазначивши, що ситуація була "нормальною".

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У Міноборони не стали уточнювати подробиці. Уряд Франції не відповів на запит про коментар.

Кораблі французького флоту уже проходили через протоку, зокрема минулого року.

Нагадаємо, 13 вересня два кораблі Військово-морських сил Німеччини пройшли через Тайванську протоку, здійснивши перший такий транзит за останні 20 років.

Китай засудив прохід двох кораблів ВМС Німеччини через Тайванську протоку, заявивши, що це підвищує ризики безпеки та посилає "неправильний" сигнал.

Комуністична Китайська Народна Республіка претендує на демократичний Тайвань як на свою територію. Пекін неодноразово погрожував застосувати силу для реалізації своїх претензій на владу.