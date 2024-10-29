Военный корабль Франции прошел через Тайваньский пролив

На Тайване сообщили, что французский военный корабль прошел через Тайваньский пролив.

Об этом информирует Reuters, которое приводит заявление Министерства обороны Тайваня, пишет "Европейская правда".

Как указано, французское судно вошло в пролив в понедельник вечером и направилось в северном направлении.

Тайваньские военные наблюдали за судном, добавили в министерстве, отметив, что ситуация была "нормальной".

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В Минобороны не стали уточнять подробности. Правительство Франции не ответило на запрос о комментарии.

Корабли французского флота уже проходили через пролив, в частности в прошлом году.

Напомним, 13 сентября два корабля Военно-морских сил Германии прошли через Тайваньский пролив, осуществив первый такой транзит за последние 20 лет.

Китай осудил проход двух кораблей ВМС Германии через Тайваньский пролив, заявив, что это повышает риски безопасности и посылает "неправильный" сигнал.

Коммунистическая Китайская Народная Республика претендует на демократический Тайвань как на свою территорию. Пекин неоднократно угрожал применить силу для реализации своих притязаний на власть.