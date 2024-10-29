Іспанія скасувала закупівлю поліцейської амуніції в ізраїльської фірми

Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило у вівторок, 29 жовтня, що розриває контракт на закупівлю боєприпасів у ізраїльської фірми.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на інформацію МВС Іспанії, передає "Європейська правда".

Раніше радіостанція Cadena Ser повідомила, що Цивільна поліція Іспанії погодилася купити понад 15 млн 9-мм набоїв за 6 млн євро у ізраїльської компанії Guardian LTD.

Агентство нагадало, що Іспанія заявляла про припинення продажу зброї Ізраїлю після того, як розпочалася війна проти ХАМАС.

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Хоча в цьому випадку мова йде про придбання боєприпасів, МВС розпочало адміністративну процедуру з метою скасування цієї покупки, акцентували у відомстві.

"Іспанський уряд зберігає зобов'язання не продавати зброю ізраїльській державі з моменту початку збройного конфлікту на території Гази", – зазначили у МВС країни.

У міністерстві заявили, що ізраїльські компанії також будуть виключені з усіх тендерів, які ще не завершилися.

Як проінформували в МВС країни, тендер був оголошений у лютому, а угода укладена 21 жовтня, причому два з трьох лотів отримала ізраїльська компанія.

Іспанія є одним з найжорсткіших у ЄС критиків кампанії Ізраїлю в Газі, а віднедавна і на півдні Лівану.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Іспанії закликав міжнародну спільноту припинити експорт зброї до Ізраїлю після посилення ізраїльських ударів по Лівану.

Трохи пізніше він повторив заклик Ірландії переглянути угоду про асоціацію з Ізраїлем.

Мова йшла про лютневі заклики Іспанії та Ірландії терміново переглянути Угоду про асоціацію між ЄС та Ізраїлем через занепокоєння, що країна порушила зобов'язання з прав людини, закладені в пакті.