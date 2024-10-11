Прем'єр Іспанії закликає світ припинити продаж зброї Ізраїлю

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав міжнародну спільноту припинити продаж зброї Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Санчеса наводить Reuters.

Його заява пролунала на тлі ізраїльського удару, під який потрапили миротворчі сили ООН в Лівані. Іспанський прем’єр засудив цю атаку.

За даними іспанського Міністерства оборони, жоден з іспанських солдатів, які брали участь у місії, не постраждав.

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"Дозвольте мені у цей момент піддати критиці і засудити атаки, які ізраїльські збройні сили здійснюють на місію Організації Об'єднаних Націй в Лівані", – заявив Санчес.

Він сказав, що Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю в жовтні 2023 року і закликав решту світу зробити те ж саме, щоб запобігти подальшій ескалації в регіоні.

"Я вважаю, що з огляду на те, що відбувається на Близькому Сході, міжнародній спільноті необхідно терміново припинити експорт зброї ізраїльському уряду", – підкреслив Санчес.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон висловився за призупинення постачання Ізраїлю зброї для продовження військової операції у секторі Гази.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що постачання зброї Ізраїлю продовжаться.