Испания отменила закупку полицейской амуниции у израильской фирмы

Министерство внутренних дел Испании заявило во вторник, 29 октября, что разрывает контракт на закупку боеприпасов у израильской фирмы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию МВД Испании, передает "Европейская правда".

Ранее радиостанция Cadena Ser сообщила, что Гражданская полиция Испании согласилась купить более 15 млн 9-мм патронов за 6 млн евро у израильской компании Guardian LTD.

Агентство напомнило, что Испания заявляла о прекращении продажи оружия Израилю после того, как началась война против ХАМАС.

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Хотя в данном случае речь идет о приобретении боеприпасов, МВД начало административную процедуру с целью отмены этой покупки, акцентировали в ведомстве.

"Испанское правительство сохраняет обязательство не продавать оружие израильскому государству с момента начала вооруженного конфликта на территории Газы", – отметили в МВД страны.

В министерстве заявили, что израильские компании также будут исключены из всех тендеров, которые еще не завершились.

Как проинформировали в МВД страны, тендер был объявлен в феврале, а сделка заключена 21 октября, причем два из трех лотов получила израильская компания.

Испания является одним из самых жестких в ЕС критиков кампании Израиля в Газе, а с недавних пор и на юге Ливана.

Напомним, недавно премьер-министр Испании призвал международное сообщество прекратить экспорт оружия в Израиль после усиления израильских ударов по Ливану.

Чуть позже он повторил призыв Ирландии пересмотреть соглашение об ассоциации с Израилем.

Речь шла о февральских призывах Испании и Ирландии срочно пересмотреть соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем из-за беспокойства, что страна нарушила обязательства по правам человека, заложенные в пакте.