Підлітку, який убив трьох дівчат в Англії, висунули звинувачення в тероризмі

18-річному Акселю Рудакубану, затриманому наприкінці липня після смертельного нападу з ножем на дітей в англійському місті Саутпорт, оголосили нове звинувачення, пов’язане з тероризмом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У поліції графства Мерсісайд, яка розслідує напад у Саутпорті, заявили, що 18-річному підлітку висунуто ще два звинувачення, пов'язані з тероризмом.

Перше стосується виявленого у домі, де живе Рудакубан, біологічного токсину під назвою рицин, друге – PDF-файлу з інструкціями для членів "Аль-Каїди".

Реклама:

Водночас правоохоронці поки не кваліфікують інцидент у Саутпорті як теракт, оскільки не встановили мотиву нападника.

У зв’язку з новими звинуваченнями Рудакубан у середу, 30 жовтня, постане перед судом по відеозв'язку.

Наприкінці липня тоді 17-річний підліток напав із ножем на дітей і дорослих у Саутпорті на північному заході Англії під час заняття з танців. У результаті загинули троє дівчат, ще вісім дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення.

Дезінформація про особу нападника, якого начебто називали нелегальним мігрантом-ісламістом, підживила масові антиіммігрантські протести по всій Британії. Насправді ж Рудакубан народився в Уельсі, його батьки є християнами.

За злочини, пов'язані з заворушеннями, ув'язнили майже 400 людей.