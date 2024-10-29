Подростку, убившему трех девочек в Англии, предъявили обвинение в терроризме

18-летнему Акселю Рудакубану, задержанному в конце июля после смертельного нападения с ножом на детей в английском городе Саутпорт, объявили новое обвинение, связанное с терроризмом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В полиции графства Мерсисайд, которая расследует нападение в Саутпорте, заявили, что 18-летнему подростку предъявлено еще два обвинения, связанные с терроризмом.

Первое касается обнаруженного в доме, где живет Рудакубан, биологического токсина под названием рицин, второе – PDF-файла с инструкциями для членов "Аль-Каиды".

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В то же время правоохранители пока не квалифицируют инцидент в Саутпорте как теракт, поскольку не установили мотив нападавшего.

В связи с новыми обвинениями Рудакубан в среду, 30 октября, предстанет перед судом по видеосвязи.

В конце июля тогда 17-летний подросток напал с ножом на детей и взрослых в Саутпорте на северо-западе Англии во время занятия по танцам. В результате погибли три девочки, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

Дезинформация о личности нападавшего, которого якобы называли нелегальным мигрантом-исламистом, подпитала массовые антииммигрантские протесты по всей Британии. На самом же деле Рудакубан родился в Уэльсе, его родители являются христианами.

За преступления, связанные с беспорядками, посадили почти 400 человек.