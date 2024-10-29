В Іспанії кілька людей зникли після проливних дощів на сході та півдні

Іспанська влада оголосила про зникнення кількох людей безвісти після того, як у вівторок, 29 жовтня, проливні дощі на сході та півдні країни призвели до руйнівних паводків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Паводки торкнулись значної частини іспанської території, яка простягається від провінції Малага на півдні до Валенсії на сході. Очевидці розповідали, що стихія зносила автомобілі та підтопила житлові будинки.

Фото: АР

Неподалік Малаги через негоду зійшов з рейок швидкісний потяг з майже 300 людьми на борту. Влада заявила, що ніхто не постраждав, але швидкісне залізничне сполучення між Валенсією і Мадридом було перерване.

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В автономному регіоні Кастілья-Ла-Манча в центральній Іспанії, за даними влади, шестеро людей вважаються зниклими безвісти. Також у Валенсії шукають водія вантажівки, який пропав під час негоди.

Фото: АР

Іспанська поліція та рятувальні служби використовували гелікоптери, аби витягти людей з будинків і автомобілів, яким загрожувало підтоплення. Надзвичайникам на допомогу прийшла також аварійно-рятувальна бригада армії Іспанії.

За прогнозами національної метеорологічної служби Іспанії, негода триватиме до четверга, 31 жовтня.

Раніше цього місяця негода накрила Італію, а також Францію.