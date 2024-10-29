В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны

Испанские власти объявили об исчезновении нескольких человек без вести после того, как во вторник, 29 октября, проливные дожди на востоке и юге страны привели к разрушительным паводкам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Паводки коснулись значительной части испанской территории, которая простирается от провинции Малага на юге до Валенсии на востоке. Очевидцы рассказывали, что стихия сносила автомобили и подтопила жилые дома.

Фото: АР

Неподалеку Малаги из-за непогоды сошел с рельсов скоростной поезд с почти 300 людьми на борту. Власти заявили, что никто не пострадал, но скоростное железнодорожное сообщение между Валенсией и Мадридом было прервано.

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В автономном регионе Кастилья-Ла-Манча в центральной Испании, по данным властей, шесть человек считаются пропавшими без вести. Также в Валенсии ищут водителя грузовика, который пропал во время непогоды.

Фото: АР

Испанская полиция и спасательные службы использовали вертолеты, чтобы извлечь людей из домов и автомобилей, которым угрожало подтопление. Чрезвычайникам на помощь пришла также аварийно-спасательная бригада армии Испании.

По прогнозам национальной метеорологической службы Испании, непогода продлится до четверга, 31 октября.

Ранее в этом месяце непогода накрыла Италию, а также Францию.