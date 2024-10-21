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Північ Італії потерпає від масштабних повеней, є загиблі

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Новини — Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:12 — Марія Ємець

Італійський регіон Емілія-Романья вихідними постраждав від масштабних повеней, внаслідок стихії загинула одна людина.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У регіоні на кілька днів оголосили червоний рівень попередження через загрозу повені. У цій місцевості за лічені години випало 175 мм опадів, місцева влада порівняла дощі з "лавиною води" та називає ситуацію вже гіршою, ніж під час повеней у травні 2023 року.

ANSA
ANSA

Протягом суботи і неділі у регіоні евакуювали близько 3000 людей, з яких близько 2100 у Болоньї та близько тисячі – у муніципалітеті Кадельбоско. Повністю евакуювали містечко Баньйокавалло біля Равенни, яке постраждало від підтоплень і у вересні. 

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Протягом неділі рятувальники здійснили більш як пів тисячі виїздів, допомагаючи місцевим мешканцям.

Неподалік Болоньї загинув 20-річний юнак. Він з братом їхав машиною понад потоком, коли вода почала виходити з берегів і підхопила машину. Брат зумів вибратися і вижив. 

Від сильних злив постраждала уся територія Італії від півночі до півдня, включно з островом Сицилія, який до того місяцями потерпав від посухи і задушливої спеки.

У Франції через наслідки повені на південному сході країни також загинула одна людина.

На початку жовтня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі більш ніж 20 людей

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Італія стихійні лиха
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