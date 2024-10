Північ Італії потерпає від масштабних повеней, є загиблі

Італійський регіон Емілія-Романья вихідними постраждав від масштабних повеней, внаслідок стихії загинула одна людина.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

У регіоні на кілька днів оголосили червоний рівень попередження через загрозу повені. У цій місцевості за лічені години випало 175 мм опадів, місцева влада порівняла дощі з "лавиною води" та називає ситуацію вже гіршою, ніж під час повеней у травні 2023 року.

Протягом суботи і неділі у регіоні евакуювали близько 3000 людей, з яких близько 2100 у Болоньї та близько тисячі – у муніципалітеті Кадельбоско. Повністю евакуювали містечко Баньйокавалло біля Равенни, яке постраждало від підтоплень і у вересні.

Реклама:

Протягом неділі рятувальники здійснили більш як пів тисячі виїздів, допомагаючи місцевим мешканцям.

#Maltempo #EmiliaRomagna, continuano a #ReggioEmilia i soccorsi dei #vigilidelfuoco in assistenza alla popolazione. A Campegine salvati dalle squadre due cani bloccati in un ricovero per animali [#20ottobre 11:45] pic.twitter.com/6ag5Tr6rDg