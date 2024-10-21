У Франції повідомили про першу смерть внаслідок повеней на півдні країни

На півдні Франції, який наприкінці минулого тижня постраждав від повені, через наслідки стихії загинула жінка.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Смертельний інцидент стався в неділю у комуні Бюрзе на території департаменту Ардеш на південному сході – одного з найбільш постраждалих від стихії.

58-річна жінка надто близько підійшла до великої вимоїни, що утворилась на дорозі під час повені, і провалилась у неї. Яма була маркована й огороджена.

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Вимоїна напряму сполучалася з прилеглою річкою Бурж і жінку віднесло потоком нижче за течією на 400 метрів. Після прибуття рятувальників реанімувати її не вдалося.

Префектура у зв’язку зі смертельним інцидентом закликала мешканців бути обережними й наголосила, що поблизу річок і потоків досі зберігається небезпека.

Нагадаємо, у середині минулого тижня кілька департаментів, зокрема Ардеш, постраждали від значних підтоплень після сильних злив. У регіоні перекривали важливу автотрасу A47, що сполучає Ліон з містами у центрально-західній частині країни, також скасовували рух поїздів на кількох напрямках.

На початку жовтня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі щонайменше 21 людини.