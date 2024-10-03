Глава розвідки Естонії: У випадку замороження війна не закінчиться, Україна має перемогти

Керівник Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін не вважає можливим довгострокове завершення війни в Україні у випадку, якщо буде досягнуто замороження конфлікту.

Про це він розповів у програмі DW Conflict Zone, пише "Європейська правда".

Розін не погоджується з думкою деяких західних політиків, які виявляють бажання швидко досягти дипломатичного розв'язання воєнного конфлікту в Україні та компромісу з Росією і вважають, що перезавантаження стосунків із Москвою можливе або навіть неминуче.

"Я переконаний, що нинішній російський режим має бути переможений стратегічно. Тому що навіть якщо Путін частково досягне успіху в досягненні своїх цілей, ми вважаємо, він буде продовжувати. Тож війна в Україні не буде закінчена в середньостроковій перспективі, навіть якщо в якийсь момент ми отримаємо заморожений конфлікт або щось на кшталт цього", – вважає глава естонської розвідки.

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За його словами, у війні на виснаження, яка триває в Україні, врешті-решт переможе та сторона, у якої більше волі та ресурсів.

"Очевидно, що Україні потрібна додаткова зброя, додаткові боєприпаси. Тому ми не повинні якимось чином самі себе стримувати в підтримці України будь-якими видами зброї або боєприпасів, яких вони потребують", – заявив Розін.

"Якщо ми говоримо про довгострокове вирішення конфлікту, я не бачу для нас іншого варіанту окрім як зробити так, щоб врешті-решт перемогли українці. І думаю, що насправді це можна зробити", – підкреслив глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії.

Нагадаємо, в понеділок видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що глава МЗС Андрій Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.

Сибіга наголосив, що Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти, інакше це буде відкладена війна.