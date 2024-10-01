Глава МЗС виключив територіальні компроміси в обмін на мир

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ не відмовлявся від принципу "нічого про Україну без України" залишається незмінним та не піде на компроміси щодо територіальної цілісності та суверенітету.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі у вівторок, 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

Глава МЗС наголосив, що потрібно прагнути до "повної відповідальності Росії та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом", а не територіальних компромісів.

"В іншому випадку це буде відкладена війна. Європа не може собі дозволити мати сірі зони або заморожені конфлікти", – підкреслив він.

Реклама:

Сибіга також нагадав про українську "формулу миру", назвавши її єдиним безальтернативним шляхом досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України та Європейського континенту.

Раніше в понеділок видання Financial Times опублікувало статтю, згідно з якою українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами нібито стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню.

Така угода, йдеться в матеріалі, передбачала б, що російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала б реальні гарантії безпеки.

У Міністерстві закордонних справ заперечили подану виданням Financial Times інформацію і наголосили, що Сибіга на закритих зустрічах наголошував на неприпустимості компромісів щодо територіальної цілісності України.