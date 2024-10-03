Глава разведки Эстонии: В случае заморозки война не закончится, Украина должна победить

Руководитель Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин не считает возможным долгосрочное завершение войны в Украине в случае, если произойдет замораживание конфликта.

Об этом он рассказал в программе DW Conflict Zone, пишет "Европейская правда".

Розин не согласен с мнением некоторых западных политиков, которые проявляют желание быстро достичь дипломатического решения военного конфликта в Украине и компромисса с Россией и считают, что перезагрузка отношений с Москвой возможна или даже неизбежна.

"Я убежден, что нынешний российский режим должен быть побежден стратегически. Потому что даже если Путин частично преуспеет в достижении своих целей, мы считаем, он будет продолжать. Поэтому война в Украине не будет закончена в среднесрочной перспективе, даже если в какой-то момент мы получим замороженный конфликт или что-то вроде этого", – считает глава эстонской разведки.

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По его словам, в продолжающейся в Украине войне на истощение в конце концов победит та сторона, у которой больше воли и ресурсов.

"Очевидно, что Украине нужно дополнительное оружие, дополнительные боеприпасы. Поэтому мы не должны каким-то образом сами себя сдерживать в поддержке Украины любыми видами оружия или боеприпасов, в которых они нуждаются", – заявил Розин.

"Если мы говорим о долгосрочном решении конфликта, то я не вижу для нас другого варианта, кроме как сделать так, чтобы в конце концов победили украинцы. И думаю, что на самом деле это можно сделать", – подчеркнул глава Департамента внешней разведки Эстонии.

Напомним, в понедельник издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми в обсуждении потенциального соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел опровергли представленную изданием Financial Times информацию и отметили, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах подчеркивал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.

Сибига подчеркнул, что Европа не может себе позволить иметь серые зоны или замороженные конфликты, иначе это будет отложенная война.