Італія видасть 10 тисяч віз для доглядачів за літніми людьми

Наступного року Італія запропонує додатково 10 тисяч робочих віз для людей, які доглядають за людьми похилого віку та інвалідами.

Про це заявив у середу італійський уряд, ухваливши новий пакет міграційних правил, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Італія, яка страждає від старіння населення і зниження народжуваності, вже давно стикається з нестачею доглядальників. Благодійні організації, в тому числі католицька група Sant'Egidio, лобіювали в уряді дозвіл на залучення більшої кількості доглядальників з-за кордону.

Додаткова квота для опікунів буде виділена на додаток до 452 тисяч робочих віз, оголошених минулого року на період 2023-2025 років, що майже на 150% більше, ніж за попередні три роки.

Реклама:

Правий уряд прем'єрки Джорджії Мелоні ухвалив низку заходів для стримування нелегальних мігрантів, а також розширив канали легальної імміграції.

Указ, прийнятий у середу, став черговим кроком у боротьбі з неурядовими організаціями, які рятують мігрантів на морі.

Він вказує благодійним організаціям, які використовують літаки для виявлення човнів з мігрантами, що зазнають лиха, негайно інформувати владу про їхнє пересування, інакше їм загрожує покарання.

Новий декрет також запроваджує суворіші заходи протидії шахрайству в системі видачі віз для мігрантів.

Італія минулого року домовилась з Албанією про відкриття на території останньої двох центрів тимчасового тримання мігрантів, які перебуватимуть там, поки Рим розглядає їхні клопотання про притулок.

Водночас вона відчинила двері для сотень тисяч мігрантів для легальної роботи, прагнучи заповнити прогалини на ринку праці в країні і зупинити контрабанду мігрантів.