В Албанії у четвер відкривають перший італійський центр для мігрантів

Італія, яка приймає найбільше мігрантів в Європейському Союзі, у четвер відкриває перший з двох запланованих таборів для прохачів притулку в Албанії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Два табори будуть використовувати для розміщення до 3000 мігрантів на місяць, яких врятували у морі на шляху до Італії.

Табір, який відкривається у четвер, розташований у північному албанському порту Шенджин. Відкриття другого центру на колишній військово-повітряній базі в сусідньому Гядері поки відклали.

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Обидві структури будуть повністю управлятися урядом Італії, який оплатив будівництво.

Їх будуть використовувати для мігрантів, підібраних у міжнародних водах, але не для жінок, дітей або вразливих категорій людей.

Опинившись у центрах, мігранти зможуть просити притулку в Італії. Якщо їм буде відмовлено, вони будуть відправлені назад до країн, які вважатимуться безпечними для повернення.

Два центри працюватимуть відповідно до угоди, підписаної італійським і албанським прем'єр-міністрами, яка діятиме протягом п'яти років з можливістю продовження.

Кількість мігрантів, які прибули до Італії морем цього року – близько 31 тисячі – скоротилася більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Раніше 15 держав-членів Європейського Союзу на чолі з Данією спільно закликали Європейську комісію сприяти схемі, за якої нелегальних мігрантів відправляють у треті країни, аби вирішити міграційну кризу.

У травні у ЄС була остаточно ухвалена міграційна реформа, яка повністю набуде чинності через два роки.