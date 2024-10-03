Италия выдаст 10 тысяч виз для работников по уходу за пожилыми людьми

В следующем году Италия предложит дополнительно 10 тысяч рабочих виз для людей, которые ухаживают за пожилыми людьми и инвалидами.

Об этом заявило в среду итальянское правительство, приняв новый пакет миграционных правил, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Италия, которая страдает от старения населения и снижения рождаемости, уже давно сталкивается с нехваткой сиделок. Благотворительные организации, в том числе католическая группа Sant'Egidio, лоббировали в правительстве разрешение на привлечение большего количества сиделок из-за границы.

Дополнительная квота для опекунов будет выделена в дополнение к 452 тысячам рабочих виз, объявленных в прошлом году на период 2023-2025 годов, что почти на 150% больше, чем за предыдущие три года.

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Правое правительство премьера Джорджии Мелони приняло ряд мер для сдерживания нелегальных мигрантов, а также расширило каналы легальной иммиграции.

Указ, принятый в среду, стал очередным шагом в борьбе с неправительственными организациями, которые спасают мигрантов на море.

Он указывает благотворительным организациям, которые используют самолеты для обнаружения лодок с терпящими бедствие мигрантами, немедленно информировать власти об их передвижении, иначе им грозит наказание.

Новый декрет также вводит более строгие меры противодействия мошенничеству в системе выдачи виз для мигрантов.

Италия в прошлом году договорилась с Албанией об открытии на территории последней двух центров временного содержания мигрантов, которые будут находиться там, пока Рим рассматривает их ходатайства об убежище.

В то же время она открыла двери для сотен тысяч мигрантов для легальной работы, стремясь заполнить пробелы на рынке труда в стране и остановить контрабанду мигрантов.