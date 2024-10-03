ЗМІ: Очільник МВС Франції наказав поліції посилити пильність через війну на Близькому Сході

Міністр внутрішніх справ Франції Брюно Ретайо наказав силовим структурам посилити пильність у зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Журналістам стало відомо про розпорядження, розіслане міністром 1 жовтня, у якому той просить префектів "посилити пильність" у зв’язку з ескалацією на Близькому Сході, що може мати відлуння і для Франції.

"Посилення конфлікту на Близькому Сході вимагає від вас негайно посилити пильність", – зазначив Ретайо.

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Зокрема, він наголосив на необхідності посилити захист усіх закладів та місць, якось пов’язаних із єврейською громадою.

Як відомо, цього тижня Ізраїль почав обмежену наземну операцію на півдні Лівану проти угруповання "Хезболла", що діє з території країни, а Іран у відповідь завдав масованої ракетної атаки по Ізраїлю.

Тієї ж ночі у Копенгагені підірвали гранати неподалік посольства Ізраїлю, втім, поки невідомо, чи були ці дії спрямовані проти посольства. Поліція вважає винуватцями двох хлопців зі Швеції, їм обирають запобіжний захід.

Раніше у вересні некрополь учасників Руху опору в одному з містечок Франції сплюндрували пропалестинським написом.