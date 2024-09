У Франції некрополь учасників Руху опору сплюндрували пропалестинським написом

На заході Франції неподалік Орлеану центральний монумент на меморіалі-кладовищі учасників Руху опору нацистській окупації розписали пропалестинськими написами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

Інцидент стався на національному некрополі у Ля-Ферте-Сен-Обен, де знаходиться 75 могил учасників Руху опору. На центральному монументі залишили два написи "Je suis Gaza", за аналогією з гаслом "Je suis Charlie", яке масово використовувалося на акціях солідарності після ісламістського теракту проти редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo.

У містечку вважають, що невідомі залишили написи ввечері у неділю. Їх помітив місцевий мешканець вранці 23 вересня.

Реклама:

Radio France – Arnaud Roszak

Це перший випадок будь-якого вандалізму у цьому місці.

Radio France – Arnaud Roszak

Мер містечка Катя Бейї заявила, що шокована таким вчинком у місці пам’яті жертв нацизму.

"Некрополь Бельфонтен абсолютно ніяк не пов’язаний з ізраїльсько-палестинським конфліктом. Свої погляди можна виражати, але не у такий спосіб, не на пам’ятному монументі", – відреагувала вона.

Мерія у зв’язку з інцидентом подає заяву до поліції.

Нагадаємо, влітку в Амстердамі невідомі двічі написали пропалестинське гасло на пам’ятнику єврейській дівчинці Анні Франк, яка загинула у нацистському концтаборі, постраждали і деякі інші пам’ятники.

У Берліні жінку засудили жінку до штрафу у розмірі 600 євро за використання суперечливого гасла "Від річки до моря Палестині буде воля" (From the river to the sea Palestine will be free) на пропалестинському мітингу.