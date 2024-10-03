У вибухах під посольством Ізраїлю у Копенгагені звинувачують двох хлопців зі Швеції

Суд у Копенгагені обиратиме запобіжний захід щодо двох молодих людей зі Швеції, яких вважають винуватцями вибухів біля посольства Ізраїлю в ніч на 2 жовтня.

Про це повідомляє TV2, пише "Європейська правда".

Поліція повідомила, що об 11 годині ранку у четвер суд обиратиме запобіжний захід щодо двох підозрюваних у вибухах біля посольства Ізраїлю, які сталися попередньої ночі. Це двоє громадян Швеції. Їх звинувачують у зберіганні ручних гранат і підриві гранат.

Цих двох молодих людей у середу зняли з потяга, що мав відправитися до Німеччини. Третього підозрюваного, також хлопця зі Швеції, затримали в іншому місці у Копенгагені, але невдовзі відпустили через відсутність явних доказів його причетності до подій.

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Хлопцям, які постануть перед судом – 16 і 19 років, тому, якого відпустили – 19 років.

Поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.

Два вибухи під посольством Ізраїлю – приблизно за 100 метрів від будівлі – сталися попередньої ночі близько 03:20, невдовзі після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Пізно вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів під посольством, а загалом затримано трьох осіб.

"Це серйозна справа, і ми все ще ведемо розслідування. Поки рано коментувати можливі мотиви, але звісно ж частина нашої роботи – з’ясувати, чи дії були спрямовані проти посольства Ізраїлю", – прокоментував заступник інспектора поліції Браян Беллінг.