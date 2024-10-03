СМИ: Глава МВД Франции приказал полиции усилить бдительность из-за войны на Ближнем Востоке

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо приказал силовым структурам усилить бдительность в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Журналистам стало известно о распоряжении, разосланном министром 1 октября, в котором тот просит префектов "усилить бдительность" в связи с эскалацией на Ближнем Востоке, что может иметь отголоски и для Франции.

"Усиление конфликта на Ближнем Востоке требует от вас немедленно усилить бдительность", – отметил Ретайо.

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В частности, он отметил необходимость усилить защиту всех заведений и мест, как-либо связанных с еврейской общиной.

Как известно, на этой неделе Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана против группировки "Хезболла", действующей с территории страны, а Иран в ответ нанес массированную ракетную атаку по Израилю.

Той же ночью в Копенгагене взорвали гранаты неподалеку от посольства Израиля, впрочем, пока неизвестно, были ли эти действия направлены против посольства. Полиция считает виновниками двух парней из Швеции, им избирают меру пресечения.

Ранее в сентябре некрополь участников Движения сопротивления в одном из городков Франции осквернили пропалестинской надписью.