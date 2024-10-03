В Австрії у суботу вперше перевірять систему оповіщення через смартфони

Мешканців Австрії попередили про заплановану на 5 жовтня перевірку сирен оповіщення про небезпеку, а також оповіщення через смартфони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kurier.

Перевірку систем оповіщення проводять щорічно, проте вперше перевірять оповіщення через мобільні телефони.

Сповіщення зі звуковим сигналом мають надійти на усі ввімкнені мобільні телефони, незалежно від мобільного оператора. У текстових повідомленнях можна буде прочитати, що це перевірка системи AT-Alert.

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Сирени, які вже давно є основним засобом оповіщення, почнуть тестувати з 12 до 12:45 у трьох різних режимах – сигналом "тест" протягом 15 секунд, сигналом "загроза", що лунає три хвилини, та "нагальна небезпека" протягом хвилини.

2 жовтня у прикордонному естонському місті Нарва було чути звук сирен, які перевіряли на території Росії.

Раніше стало відомо, що Естонія готується тестувати нову систему оповіщення населення, яка дозволить миттєво надсилати попередження на cмартфони навіть в умовах поганого покриття.