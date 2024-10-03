В Австрии в субботу впервые проверят систему оповещения через смартфоны

Жителей Австрии предупредили о запланированной на 5 октября проверке сирен оповещения об опасности, а также оповещения через смартфоны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kurier.

Проверку систем оповещения проводят ежегодно, однако впервые проверят оповещения через мобильные телефоны.

Оповещения со звуковым сигналом должны поступить на все включенные мобильные телефоны, независимо от мобильного оператора. В текстовых сообщениях можно будет прочитать, что это проверка системы AT-Alert.

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Сирены, которые уже давно являются основным средством оповещения, начнут тестировать с 12 до 12:45 в трех различных режимах – сигналом "тест" в течение 15 секунд, сигналом "угроза", который звучит три минуты, и "неотложная опасность" в течение минуты.

2 октября в пограничном эстонском городе Нарва был слышен звук сирен, которые проверяли на территории России.

Ранее стало известно, что Эстония готовится тестировать новую систему оповещения населения, которая позволит мгновенно отправлять предупреждения на смартфоны даже в условиях плохого покрытия.