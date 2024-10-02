Тестування російських сирен було чути в естонському місті Нарва

Вранці 2 жовтня в естонському місті Нарва було чути звук сирен, що тестуються на території Росії.

Про це повідомило видання ERR із посиланням на заяву пресслужби Рятувального департаменту, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Рятувальному департаменті, їм відомо, що на території Росії проводиться випробування сирен.

"Департамент поліції і прикордонної охорони знає, що випробування сирен проводилися і в минулому", – заявили там.

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У пресслужбі Рятувального департаменту запевнили, що до кінця цього року системою оповіщення в Естонії буде обладнано 22 населених пункти, переважно в районних і сільських центрах і великих містах, таких як Нарва.

Про систематичне тестування сирен буде заздалегідь оголошено Рятувальним департаментом. У майбутньому система сирен в Естонії буде тестуватися регулярно.

У липні стало відомо, що Естонія готується тестувати нову систему оповіщення населення про небезпеку, яка дозволить миттєво надсилати попередження на cмартфони навіть в умовах поганого покриття.

У серпні повідомлялося, що в Естонії місто Пайде стало першим населеним пунктом, який повністю покрили системою сирен оповіщення.

Також в Естонії хочуть запровадити вимогу проєктувати укриття у кожному великому житловому будинку чи закладі іншого типу.