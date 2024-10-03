Україна фокусується на запрошенні до НАТО, але задача непроста – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає ключовим пріоритетом у відносинах України з НАТО отримати запрошення до вступу України в Альянс.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив президент після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Києві.

Президент Зеленський після зустрічі з новим генсеком НАТО підтвердив, що Україна працює над отриманням запрошення в Альянс.

"Україна фокусується на тому, щоби Україну запросили до НАТО. Це дуже важливий крок, але цього складно досягти", – сказав Зеленський.

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Зеленський, втім, наголосив, що вважає задачу реальною і Україна продовжить працювати над нею.

"Будемо робити все, щоби це отримати", – заявив президент.

Він підкреслив, що кінцева мета України залишається незмінною – повноцінне членство в Альянсі.

"Наша мета – це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною-членом НАТО, українці заслуговують на це", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на першій пресконференції у ролі генсека НАТО 1 жовтня Марк Рютте утримався від прогнозів про те, коли Україна може отримати запрошення до вступу.

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Водночас він наголосив, що розуміє цей запит України і підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.