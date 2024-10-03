Украина фокусируется на приглашении в НАТО, но задача непростая – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает ключевым приоритетом в отношениях Украины с НАТО получить приглашение к вступлению Украины в Альянс.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил президент после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве.
Президент Зеленский после встречи с новым генсеком НАТО подтвердил, что Украина работает над получением приглашения в Альянс.
"Украина фокусируется на том, чтобы Украину пригласили в НАТО. Это очень важный шаг, но этого сложно достичь", – сказал Зеленский.
Зеленский, впрочем, подчеркнул, что считает задачу реальной, и Украина продолжит работать над ней.
"Будем делать все, чтобы это получить", – заявил президент.
Он подчеркнул, что конечная цель Украины остается неизменной – полноценное членство в Альянсе.
"Наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной-членом НАТО, украинцы заслуживают этого", – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, на первой пресс-конференции в роли генсека НАТО 1 октября Марк Рютте уклонился от прогнозов о том, когда Украина может получить приглашение к вступлению.
Также Рютте сказал, что решение о предоставлении разрешения Украине бить по РФ дальнобойным оружием Запада должны принимать союзники, которые передают это оружие.
В то же время он подчеркнул, что понимает этот запрос Украины и поддерживает в этом вопросе позицию своего предшественника Йенса Столтенберга.