Столтенберг про далекобійні удари по РФ: На війні без ризику не буває

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи дискусії серед держав-членів стосовно далекобійних ударів України по російській території, підкреслив, що воно залежатиме від рішень окремих союзників.

Таку думку Столтенберг висловив в інтерв’ю LBC, повідомляє "Європейська правда".

Генсек Альянсу, який незабаром має покинути цю посаду, привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю.

"Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань", – додав він.

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Коментуючи занепокоєння деяких союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні, Столтенберг нагадав, що йдеться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".

"На війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – підкреслив генсек.

Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

Раніше глава РФ Владімір Путін пригрозив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.