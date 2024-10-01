Рютте не став прогнозувати, коли може відбутися запрошення України у НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте, який щойно перейняв повноваження від Єнса Столтенберга, утримався від прогнозів щодо того, коли складуться обставини для запрошення України у НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рютте відповідав на запитання "Інтерфакс-Україна" про те, яким буде підхід щодо запрошення України у НАТО: чи він спробує вибудувати між союзниками консенсус для того, щоб це сталося якнайшвидше, чи діятиме залежно від розвитку подій.

Реклама:

"Думаю, саміт у Вашингтоні дуже чітко зробив наступний крок… Зараз треба зосередитися на війні. Це парадокс: чим більше ми допомагаємо Україні зараз, тим швидше вона закінчиться. Путін має зрозуміти, що ми не відступимося, що ми хочемо, щоб Україна вистояла. Мир – це справа України, на якому етапі вона захоче починати переговори", – сказав Марк Рютте.

"Звісно, нам доведеться дивитися на розвиток подій у наступні шість місяців, рік, два роки, у тому числі у контексті можливого майбутнього членства у НАТО. Але на цьому етапі дуже важко з точністю передбачити як складуться усі обставини", – додав генсек.

Також Рютте сказав, що рішення про надання дозволу Україні бити по РФ далекобійною зброєю Заходу повинні ухвалювати союзники, які передають цю зброю.

Водночас він наголосив, що розуміє цей запит України і підтримує у цьому питанні позицію свого попередника Єнса Столтенберга.