Угорщина викликає посла Німеччини після її жорсткої критики в бік Орбана

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла Німеччини Юлії Гросс, яка напередодні розкритикувала угорську владу за підрив єдності в ЄС і НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Сійярто заявив, що промова німецького посла була "серйозним втручанням у внутрішні справи Угорщини" та "порушенням" її суверенітету.

"Ми очікуємо поваги від послів, які працюють в нашій країні, в усіх випадках, і тому промова посла є абсолютно неприйнятною. Посла викликали до Міністерства закордонних справ і торгівлі сьогодні в другій половині дня", – додав він.

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Під час виступу перед дипломатами, представниками неурядових організацій та угорськими урядовцями на святкуванні Дня німецької єдності Гросс заявила, що "Угорщина стала на шлях, який віддаляє її від її друзів".

А також Гросс згадала "окремі заяви, зроблені окремими політиками за останній тиждень". Ймовірно, вона мала на увазі коментарі одного з помічників Орбана про те, що Україні не слід було чинити опір російському вторгненню.

Угорська влада та Орбан зокрема є відкритими критиками військової допомоги Україні та продовжують підтримувати відносини з Росією. У липні прем’єр Угорщини навіть вирушив до Москви "домовлятись про мир".

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