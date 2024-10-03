Угорщина викликає посла Німеччини після її жорсткої критики в бік Орбана
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла Німеччини Юлії Гросс, яка напередодні розкритикувала угорську владу за підрив єдності в ЄС і НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.
Сійярто заявив, що промова німецького посла була "серйозним втручанням у внутрішні справи Угорщини" та "порушенням" її суверенітету.
"Ми очікуємо поваги від послів, які працюють в нашій країні, в усіх випадках, і тому промова посла є абсолютно неприйнятною. Посла викликали до Міністерства закордонних справ і торгівлі сьогодні в другій половині дня", – додав він.
Під час виступу перед дипломатами, представниками неурядових організацій та угорськими урядовцями на святкуванні Дня німецької єдності Гросс заявила, що "Угорщина стала на шлях, який віддаляє її від її друзів".
А також Гросс згадала "окремі заяви, зроблені окремими політиками за останній тиждень". Ймовірно, вона мала на увазі коментарі одного з помічників Орбана про те, що Україні не слід було чинити опір російському вторгненню.
Угорська влада та Орбан зокрема є відкритими критиками військової допомоги Україні та продовжують підтримувати відносини з Росією. У липні прем’єр Угорщини навіть вирушив до Москви "домовлятись про мир".
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