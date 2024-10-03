Посол Німеччини закликала угорців зберегти відносини з ЄС і НАТО та згадала "мирні вояжі" Орбана

Посол Німеччини Юлія Гросс у Будапешті закликала угорських громадських діячів виступити проти дій, які, за її словами, підривають довіру союзників Угорщини по НАТО і ЄС.

Її слова цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Під час виступу перед дипломатами, представниками неурядових організацій та угорськими урядовцями на святкуванні Дня німецької єдності Гросс заявила, що "Угорщина стала на шлях, який віддаляє її від її друзів".

Водночас, як акцентувало агентство, угорські посадовці не були присутні під час цієї промови.

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Посол зазначила, що низка дій підірвала довіру до Угорщини. Зокрема, вона згадала про те, що прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав низку своїх вояжів, включно з візитом до очільника Кремля Владіміра Путіна у липні, "миротворчою місією".

Вона також розкритикувала "витівки уряду навколо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО".

А також Гросс згадала "окремі заяви, зроблені окремими політиками за останній тиждень".

Вона не надала конкретики, але минулого тижня написала у X (Twitter), що Німеччина і Франція висловили протест міністерству закордонних справ Угорщини через "нещодавні дивовижні заяви, що підривають принцип солідарності між членами Альянсу".

Ймовірно, вона мала на увазі коментарі одного з помічників Орбана Балажа Орбана про те, що Україні не слід було чинити опір російському вторгненню.

"Я бачу тут сьогодні багато людей, які завжди були будівничими мостів. Разом ми повинні вимагати, щоб те, що ви побудували, не було зруйновано", – підсумувала Гросс.

Нагадаємо, на початку вересня Орбан анонсував нові "миротворчі" кроки.

30 вересня Орбан розповів проросійському журналісту, головному редактору та видавцеві сайту Die Weltwoche, що має намір організувати "мирний саміт" між Україною та Росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.

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