Венгрия вызывает посла Германии после ее жесткой критики в сторону Орбана

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о вызове посла Германии Юлии Гросс, которая накануне раскритиковала венгерские власти за подрыв единства в ЕС и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Сийярто заявил, что речь немецкого посла была "серьезным вмешательством во внутренние дела Венгрии" и "нарушением" ее суверенитета.

"Мы ожидаем уважения от послов, работающих в нашей стране, во всех случаях, и поэтому речь посла является абсолютно неприемлемой. Посла вызвали в Министерство иностранных дел и торговли сегодня во второй половине дня", – добавил он.

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Во время выступления перед дипломатами, представителями неправительственных организаций и венгерскими чиновниками на праздновании Дня немецкого единства Гросс заявила, что "Венгрия стала на путь, который отдаляет ее от ее друзей".

А также Гросс вспомнила "отдельные заявления, сделанные отдельными политиками за последнюю неделю". Вероятно, она имела в виду комментарии одного из помощников Орбана о том, что Украине не следовало сопротивляться российскому вторжению.

Венгерские власти и Орбан в частности являются открытыми критиками военной помощи Украине и продолжают поддерживать отношения с Россией. В июле премьер Венгрии даже отправился в Москву "договариваться о мире".

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