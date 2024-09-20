Сійярто прийняв російського міністра й поскаржився на "вороже середовище"
Новини — П'ятниця, 20 вересня 2024, 17:48 —
Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто у п’ятницю, 20 вересня, провів засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва у Будапешті, на якому був присутній міністр охорони здоров’я РФ Михаїл Мурашко.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
Засідання Комітету угорсько-російського економічного співробітництва відбулося на Пушкаш Арені, футбольному стадіоні в Будапешті, попри те, що в угорській столиці нині борються з наслідками повені.
Після засідання глава МЗС Угорщини повідомив, що розвиток економічного співробітництва між Угорщиною та Росією у сферах, яких не стосуються санкції, розглядається як стратегічний інтерес Будапешта.
Сійярто сказав, що подякував Мурашку "за те, що, незважаючи на вороже міжнародне середовище і постійні нападки, російське енергетичне співробітництво міцно стоїть на ногах".
Також сторони анонсували домовленості в енергетичній співпраці, співпраці в галузі онкології та радіотерапії, а також співпрацю у сфері вищої освіти, завдяки чому у 2025 році "відбудеться перша угорсько-російська конференція ректорів".
Угорщина та Петер Сійярто зокрема продовжили підтримувати відкриті контакти з Росією після її повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року.
Угорські посадовці, зокрема прем’єр Віктор Орбан, літали в Москву та зустрічались із Владіміром Путіним, а також відкрито виступають за подальшу торгівлю з Росією.
У липні опитування показало, що населення Угорщини вважає, нібито Україна становить для нього більшу загрозу, ніж Росія.